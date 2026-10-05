Pro Wrestling Events This Week: Money In The Bank, Bound For Glory And AEW Grand Slam

Pro wrestling events this week start Monday, October 5, with WWE Raw in St. Louis and finish Sunday, October 11, with TNA Bound for Glory in Tampa. In between, AEW tapes Dynamite and Collision in Paris on Tuesday, WWE SmackDown visits Lafayette, Louisiana on Friday, and WWE Money in the Bank takes over New Orleans on Saturday. Each event is below in date order with a ticket link and where to watch.

WWE Raw and AEW Grand Slam open the week

WWE Raw is at Enterprise Center in St. Louis on Monday, October 5, live on Netflix at 8 p.m. ET. Roman Reigns returns, and Becky Lynch faces Liv Morgan to decide Stephanie Vaquer’s challenger for Money in the Bank. Our WWE Raw go-home card preview has the full lineup. Get WWE Raw tickets for St. Louis.

AEW Grand Slam: France is a double taping at the Adidas Arena in Paris on Tuesday, October 6, with a listed 6 p.m. local start, noon ET. Will Ospreay defends the AEW World Championship against Kazuchika Okada, Darby Allin defends the TNT Championship against Kyle Fletcher, Mercedes Moné defends the AEW Women’s World Championship against Queen Aminata, and Bandido defends the ROH World Championship against Kofi. Samoa Joe vs. Jack Perry is a Clockwork Carnage qualifier, and Chris Jericho faces Nick Wayne. We have the updated Grand Slam: France lineup and the Ospreay vs. Okada preview.

The Dynamite edition airs Wednesday, October 7 on TBS and HBO Max, and the Collision edition airs Saturday, October 10 on TNT and HBO Max. You can stream both on HBO Max.

SmackDown in Lafayette leads into Money in the Bank

WWE Friday Night SmackDown is at the Lafayette Cajundome in Lafayette, Louisiana on Friday, October 9, with Ticketmaster listing a 6:30 p.m. local start. Get WWE SmackDown tickets for Lafayette.

WWE Money in the Bank takes place Saturday, October 10 at the Smoothie King Center in New Orleans, with a 7 p.m. ET start. It streams on ESPN Unlimited in the United States and on Netflix internationally. Here is the card as it stands after SmackDown’s final qualifiers, with Raw and SmackDown still able to add matches:

World Heavyweight Championship: Roman Reigns (c) vs. LA Knight

Women’s World Championship: Stephanie Vaquer (c) vs. Becky Lynch or Liv Morgan, decided Monday on Raw

Men’s Money in the Bank Ladder Match: Bron Breakker, Je’Von Evans, Penta, Trick Williams, CM Punk and Kevin Owens

Women’s Money in the Bank Ladder Match: Lola Vice, Sol Ruca, Jacy Jayne, Roxanne Perez, Lash Legend and Tiffany Stratton

Oba Femi vs. Bronson Reed

Our updated Money in the Bank card report and Reigns vs. Knight preview cover the build. Get WWE Money in the Bank tickets for New Orleans.

GCW and TNA Bound for Glory close the week

GCW presents “The ART OF WAR GAMES” at the Showboat in Atlantic City, New Jersey on Saturday, October 10, with a listed 8 p.m. local start. Eventbrite lists tickets from $31.31 to $75.99 at the time of writing. Get GCW The ART OF WAR GAMES tickets for Atlantic City.

GCW also has Fight Club Weekend 2026 Night 2 at the Showboat on Sunday, October 11, with a listed 5 p.m. local start and tickets from $29 to $55.99. Get GCW Fight Club Weekend Night 2 tickets.

TNA Bound for Glory closes the week at the Yuengling Center in Tampa on Sunday, October 11. Ticketmaster lists a 4 p.m. local start, and the show streams on TNA+ and traditional pay-per-view. Nic Nemeth defends the TNA World Championship against Leon Slater, The Hardys face Syx in a Falls Count Anywhere match, and six men fight for the vacant X-Division Championship. Our Bound for Glory preview has the full card. Get TNA Bound for Glory tickets for Tampa.

Just outside this window, AEW WrestleDream is set for October 17 at Addition Financial Arena in Orlando, where a Clockwork Carnage match will decide the AEW World Championship.

Looking for last week’s schedule? See the pro wrestling events for the week of September 30.

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