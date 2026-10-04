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AEW Announces Kofi Title Shot, Mercedes Moné Defense & More For Grand Slam: France

ByMarc MiddletonProfessional Wrestling Journalist

AEW has confirmed several matches for Grand Slam: France. The double taping is scheduled for Tuesday, October 6 at the Adidas Arena in Paris, France.

The TNT Championship will be on the line at Grand Slam as Darby Allin defends against Kyle Fletcher. Allin called Fletcher out on Saturday’s Collision, and offered him the shot as he was never defeated for the title, he was forced to vacate.

Kofi is hoping to bring The New Level its first post-WWE singles championship in Paris. After winning his singles debut over Lee Moriarty on Collision, the former Kofi Kingston called out Bandido for the ROH World Championship, declaring that The New Level also wants singles gold. They currently hold the AEW World Trios Championship with Swerve Strickland.

Kofi challenges Bandido for the ROH World Title at AEW Grand Slam France! | AEW Collision, 10/3/26

It was previously announced that AEW WrestleDream will see Will Ospreay defend the World Championship against seven other competitors in a Clockwork Carnage match, if Ospreay can retain over Kazuchika Okada at Grand Slam. AEW has announced Samoa Joe vs. Jack Perry for Paris with the winner advancing to Clockwork Carnage on October 17.

Mercedes Moné is set to defend her AEW Women’s World Championship against Thekla at WrestleDream on October 17 in Orlando. However, Mercedes must defend against Queen Aminata at Grand Slam, and the winner will advance to the match with Thekla. Aminata defeated Julia Hart on Saturday’s Collision, then called out Mercedes after learning that Tony Khan was looking at her for a future title match. Aminata made it known that she does not want to wait until the pay-per-view.

AEW previously announced Chris Jericho vs. Nick Wayne for Paris. The rematch from Jericho’s win on September 16 is rumored for the Collision portion of Tuesday’s tapings.

The Dynamite edition of AEW’s 9th Grand Slam tapings is set to air Wednesday, October 7 on TBS and HBO Max. The Collision portion will air Saturday, October 10 on TNT and HBO Max. Below is the updated lineup:

  • Chris Jericho vs. Nick Wayne
  • Clockwork Carnage Qualifier: Samoa Joe vs. Jack Perry
  • ROH World Championship: Bandido (c) vs. Kofi
  • AEW TNT Championship: Darby Allin (c) vs. Kyle Fletcher
  • AEW Women’s World Championship: Mercedes Moné (c) vs. Queen Aminata
  • AEW World Championship: Will Ospreay (c) vs. Kazuchika Okada